Martedì 17 Settembre 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 17:10

Sequestrati 256 chili di cavi di rame trovati nel deposito di una ditta: nell'ambito del servizio per arginare i furti di cavi, che ha ridotto della metà questo tipo di furti rispetto al 2018, gli uomini della Polfer Campania sono giunti in un deposito dove hanno individuato cavi che sono utilizzati esclusivamente dalle Ferrovie dello Stato.Sempre durante un controllo in un deposito di un'altra azienda, questa volta a Caserta, gli uomin della Polfer hanno individuato 36 accumulatori di energia, la cui produzione è destinata quasi esclusivamente a FS Italiane, e 13 batterie per autotrazione, stipati in un cassone di plastica. L'azienda non è stata in grado di fornire giustificazioni al possesso di questo materiale anche perché non poteva trattare questi accumulatori. Pertanto accumulatori e batterie sono stati sequestrati mentre l'amministratore della ditta è stato denunciato per illecita gestione di rifiuti speciali pericolosi.