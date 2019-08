Napoli, maxi blitz nel mercatino delle bici rubate a Porta Nolana

Giovedì 29 Agosto 2019, 10:01

Non solo vendita di cibi, alcolici e merce contraffatta. A porta Nolana si possono acquistare biciclette per poche decine di euro. Basta camminare tra via Conforti e via Carmignano per imbattersi nel mercatino illegale delle due ruote. Un suk gestito dagli immigrati che rivendono le bici rubate in giro per la città: dalle semplici mountain bike ai modelli da corsa che, in alcuni casi, costano anche più di mille euro.«Combattiamo da tempo questo fenomeno», spiega il capitano della polizia locale Alfredo Marraffino. «È un commercio illecito che si svolge sotto gli occhi di tutti, a poca distanza da piazza Garibaldi. Le segnalazioni dei cittadini arrivano ogni giorno, con i nostri blitz riusciamo a contrastare il fenomeno ma c’è ancora tanto da fare. Bisogna aumentare i controlli e comprendere da dove, o da chi, partono le richieste».Il supermarket delle bici, nasce e si sviluppa in un territorio dove l’illegalità è ancora forte. Dove i sequestri di merce rubata e di cibo fai-da-te, continuano a tenere impegnati gli agenti in servizio tra la stazione centrale e il Vasto.«Solo ieri – continua il capitano Gaetano Frattini – abbiamo intercettato otto di venditori ambulanti di cibo a cui è stata sottratta la merce. Gli alimenti e le carni che rivendono sono pericolose e vengono trasportate su carrozzini o carrelli improvvisati. In questo quartiere della città l’allarme sanitario è rilevante e viene combattuto ogni giorno. Ma non basta. Queste vendite in strada comportano anche rischi per la sicurezza, generati dalle bombolette di gas che servono per alimentare braci e fornelli. Una situazione intollerabile che non può essere sottovaluta».