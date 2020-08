Pronta e decisa la risposta del comando provinciale di Napoli dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolto il quartiere Mercato-Pendino. I Carabinieri della compagnia di Napoli Stella insieme a quelli del reggimento Campania hanno setacciato le strade eseguendo diverse perquisizioni. Due i denunciati. Un 27enne è stato denunciato perché nonostante sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato all'esterno della sua abitazione. Rastrellamenti anche in via Postica Maddalena dove - in un'abitazione - i militari hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola semi-automatica Beretta cal. 22 flobert e 1 proiettile calibro 9x21 illegalmente detenuti da un 40enne già noto alle forze dell'ordine che è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA