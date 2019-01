Domenica 13 Gennaio 2019, 18:22

Gli agenti dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell’abusivismo commerciale. In particolare, in piazza Trieste e Trento un bar e un ristoranti sono stati verbalizzati per occupazione di suolo pubblico con sanzione di 173 euro e Cosap 50.000 euro. Tra piazza dei Martiri, la Riviera di Chiaia e il Lungomare nove locali sono stati sanzionati per mancato rispetto di diverse prescrizioni previste nelle autorizzazioni di suolo pubblico come aver apposto arredi non previsti. Sempre in piazza dei Martiri, sono stati notificati provvedimenti di rimozione di impianti pubblicitari installati abusivamente e verbalizzati il mese scorso. In piazza Amedeo, invece, un bar è stato verbalizzato con importo di 5.000 euro perché è risultato sprovvisto di Scia valida per la somministrazione.