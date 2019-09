Venerdì 13 Settembre 2019, 14:56

Ieri sera gli agenti del commissariato Vomero e del reparto prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nelle zone della «movida» del quartiere collinare tra via Aniello Falcone, piazza Fuga e via Scarlatti. Nel corso dell'attività i poliziotti hanno identificato 118 persone di cui 30 con precedenti di polizia; hanno controllato 23 veicoli, sequestrato una patente di guida e un motociclo privo di copertura assicurativa. Sono state inoltre denunciate due persone per possesso di sostanza stupefacente.