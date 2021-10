Napoli, blitz nel cuore della movida: sequestrato noto locale di Chiaia

La polizia locale di Napoli nell’ambito dei controlli predisposti per il fine settimana nei locali pubblici interessati dalla movida cittadina, è intervenuta in Gradini Amedeo, via Crispi e via Coroglio dove a seguito dei controlli della documentazione amministrativa è stato sottoposto a sequestro penale un locale in Gradini Amedeo dove era in atto una serata danzante con 153 avventori in assenza del prescritto certificato di agibilità. Inoltre, sono stati elevati verbali amministrativi a carico del titolare perché sprovvisto di autorizzazione amministrativa, di autorizzazione sanitaria e di nulla osta per impatto acustico e sanzionato per la violazione dell'articolo 68 del Tulps perché sprovvisto di autorizzazione per il pubblico spettacolo.



In via Crispi il titolare di un locale è stato sanzionato perché era in atto una serata danzante violando i limiti di capienza del 50% per i luoghi chiusi previsti dal decreto capienze. È stata inoltre applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività di 5 giorni. In via Coroglio è stato sorpreso un titolare di un esercizio di somministrazione che serviva bevande superalcoliche dopo le ore 03.00; è stato inoltre sorpreso un altro locale pubblico che aveva in corso una serata danzante con 1406 avventori nonostante il limite massimo di 594 avventori previsto dal certificato di agibilità.

Nella zona dei così detti “baretti” e segnatamente in via Ferrigni, vico dei Sospiri e vico Belledonne gli agenti della municipale hanno controllato 9 locali provvedendo a sanzionare un titolare per l’assenza della documentazione di valutazione dell’impatto acustico e due titolari per l’occupazione di suolo pubblico.

Sul lungomare, in largo Sermoneta e zone limitrofe, pattuglie motorizzate, hanno effettuato controlli per il rispetto delle norme del codice della strada, con particolare attenzione all’uso del casco protettivo e alle modalità di sosta dei veicoli, elevando 67 verbali e sottoponendo a sequestro 4 veicoli.