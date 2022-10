Napoli, blitz nel «cimitero» delle auto: rimossi anche i paletti per la sosta

Sequestrate 31 auto abbandonate a Scampia. Sono state individuate dai vigili in una sorta di "cimitero dei motori", in via Quagliariello in via Napoli a Piscinola in via Fratelli Cervi nella seconda traversa Janfolla e in vico Veneto, e rimosse. In particolare, in via Janfolla i caschi bianchi, con l’ausilio di ditta specializzata, hanno anche provveduto alla rimozione di paletti abusivi riservati alla sosta dei veicoli e all’abbattimento di un box in ferro corredato di tettoie e utilizzato come rimessaggio di altre vetture. Il tutto realizzato senza autorizzazioni.