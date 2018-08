Napoli, maxi blitz della Polfer a piazza Garibaldi: un arresto e undici denunce

Venerdì 17 Agosto 2018, 16:43

Nuovi servizi di controllo disposti dal compartimento polizia ferroviaria per la Campania a Napoli Centrale e in tutte le stazioni delle località a vocazione turistica. Nell'ambito dei pattugliamenti, un viaggiatore del Burkina Faso ha indicato ai poliziotti il responsabile di una truffa: millantando la conoscenza di codici da utilizzare nelle biglietterie automatiche per risparmiare, l'uomo aveva offerto all'ignaro utente biglietti solo apparentemente validi che non consentono di viaggiare, essendo utilizzabili per la sola prenotazione. Invitato a seguire gli agenti in ufficio per i necessari accertamenti, l’uomo ha cominciato a inveire e ha spinto un poliziotto colpendolo poi con pugni e schiaffi al volto, al torace e alle braccia: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.Ancora, gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti tempestivamente nei pressi dei tornelli all’ingresso della fermata Garibaldi della Circumvesuviana, dove un viaggiatore ha chiamato la polizia, avendo riconosciuto nella folla il ragazzo che pochi istanti prima, a bordo del treno proveniente da piazza Nolana e diretto a Sorrento, gli aveva rubato il trolley. L’autore del reato, un minorenne romeno, pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso e affidato alla madre.Sempre a piazza Garibaldi, la mattina di Ferragosto, una discussione legata all’eccessivo ingombro di alcuni bagagli ha messo a rischio la partenza di un bus per Roma: i sei facinorosi, quattro colombiani, un italiano e un romeno, sono stati denunciati per rissa. Segnalazioni all'autorità giudiziaria sono state effettuate anche nei confronti di Q. H., 44enne marocchino, sorpreso a danneggiare un distributore automatico di vivande lungo il binario 20 della Stazione, e E.N., 28enne napoletano, che dopo aver causato un incidente, scontrandosi, alla guida della sua autovettura, con la sbarra di accesso di un parcheggio, danneggiandola, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, nonostante manifestasse chiari sintomi da abuso di sostanze alcoliche.