Napoli, blitz della polizia municipale nei centri scommesse: 50 multe

Lunedì 13 Maggio 2019, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia municipale di Napoli, al comando del generale Ciro Esposito, ha messo in campo gli agenti delle varie unità operative al fine di vigilare sul rispetto del nuovo regolamento sale giochi entrato in vigore con l’approvazione della delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15 marzo 2019. La modifica più importante del nuovo regolamento consiste nell’aver equiparato i «corner» ai centri di raccolta scommesse.Nello specifico, coloro che hanno altra attività principale, ad esempio tabacchi, bar, cartolerie etc., ed al loro interno hanno anche un punto di accettazione scommesse, devono rispettare l’orario di chiusura dalle 12 alle 18.Controlli serrati quindi ai cosiddetti «corner» sono stati effettuati nel fine settimana dai caschi bianchi e numerose sono state le sanzioni comminate in diverse zone della città.Nel quartiere Chiaia sono stati verbalizzati 6 titolari di corner, 5 agenzie di scommesse: tutti sorpresi ad effettuare giocate in orario vietato. Nella stessa zona gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di un agenzia in via Martucci perché sono stati sorpresi, all’interno del locale, due minorenni che scommettevano. Inoltre ai quartieri Spagnoli altre due agenzie sono state verbalizzate per mancanza di autorizzazioni.Al Vomero sono stati sanzionati 12 corner, a Fuorigrotta 3, a San Lorenzo 5, nel quartiere Stella 11 e nel quartiere Avvocata 7.I controlli effettuati in città nel fine settimana sono stati 233 dai quali sono scaturite un totale di 50 sanzioni amministrative.