Contratti di assunzione, rapporti tra soci all’interno degli stessi asset aziendali, contatti con ambienti criminali. Sono i punti che hanno spinto il prefetto di Napoli Michele di Bari a firmare dodici interdittive, nell’ambito dell’attività di prevenzione antimafia, a carico di aziende a Napoli e nell’area dell’hinterland vesuviano. Più in particolare, ecco la strategia adottata dal numero uno di Palazzo di Governo, nel corso di una più ampia azione di controllo delle attività lavorative che vengono svolte nel corso della nostra area metropolitana: sono ben otto le interdittive che riguardano società operanti nella zona portuale di Napoli, in particolare nel settore dei trasporti e dei carburanti o dei prodotti petroliferi. Poi vanno prese in considerazione le quattro interdittive a carico di ditte operanti nel settore commerciale e nelle costruzioni, tra Portici, Torre Annunziata e Volla.

APPROFONDIMENTI Napoli, interdittive antimafia per ditte edili e onoranze funebri Napoli, lavori a Taverna del Ferro: il sindaco rassicura sui tempi della rigenerazione

Un’attività capillare, resa possibile dal lavoro messo in campo dalla task force interna di esponenti delle forze dell’ordine e ispettori fortemente voluta dal prefetto di Napoli. Chiara la strategia: intervenire su opacità e punti critici nella gestione del lavoro all’interno di consorzi e aziende che sono impegnate sul territorio. Edilizia, trasporti, carburanti sono i settori maggiormente attenzionati da parte della Prefettura. Una serie di interventi che sono stati definiti in sede di comitato per l’ordine pubblico, in relazione a un doppio obiettivo: tracciare il lavoro, fare in modo che ogni singola commessa (anche quando subentrano subconcessioni) finisca al centro di procedure trasparenti e garantite; in secondo luogo, assicurare sicurezza ai lavoratori e ai cittadini che convivono con la presenza di cantieri e di strutture lavorative.

Due esigenze che vanno calate all’interno di un mercato poroso, segnato anche da infiltrazioni di natura camorristica. Ma a leggere le carte degli interventi culminati nelle interdittive antimafia, c’è un intero mondo da passare al setaccio. In alcuni casi, sono stati rinvenuti contatti tra aziende specializzate nella rimozione dei rifiuti e personaggi che in un recente passato sono stati condannati in via definitiva proprio per traffico illecito di rifiuti. Anche in questo scenario, si lavora su asset societari, manodopera e macchinari, su ragioni sociali e profili individuali che passano da un’impresa ad un’altra.

Un argine ai capitali mafiosi, nell’ottica della Prefettura. Ma anche un modo per tutelare i lavoratori, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi a Napoli e in alcuni spaccati dell’hinterland. C’è un tema nazionale che ha un evidente riverbero sul nostro territorio: il rischio che alcuni subappalti possano essere oggetto di infiltrazioni di capitali di origine sospetta.

O che, nella catena delle subconcessioni, si finisca col perdere di vista alcuni punti cardine del comparto sicurezza. Proprio su questo punto vanno avanti le indagini legate all’incidente avvenuto dieci giorni fa all’interno del cantiere sotterraneo della linea della Metropolitana all’altezza di Capodichino.

Un operaio morto, due feriti. Verifiche in corso da parte della Procura di Napoli, al lavoro il pm Giuliana Giuliano, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, si punta ad accertare cosa ha provocato lo schianto sotterraneo: i tre uomini viaggiavano su vagone, ma i freni non hanno tenuto. Ha preso velocità, tanto da costringere gli operai a gettarsi nel vuoto per evitare lo schianto. Indagini sul guasto meccanico, ma anche su un possibile errore umano.

Ma torniamo in Prefettura, torniamo alla questione delle interdittive antimafia (che nulla hanno a che vedere con la storia della Metro e con l’incidente mortale, bene chiarirlo): nei prossimi giorni altre verifiche, anche su altri settori, nel dinamismo di interi settori della nostra economia metropolitana.