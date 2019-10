Martedì 15 Ottobre 2019, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestata la banda che aveva preso di mira il Banco Popolare di Bari con rapine e tentate rapine commesse praticamente in tutte le filiali. Sei le ordinanze di custodia, tutte in carcere, per sei uomini tra i 19 e i 26 anni con il divieto di dimora per una donna di 25 anni di Giugliano.Le indagini sono partite dalla rapina messa a segno il 26 gennaio 2018, presso una filiale del Banco Popolare di Bari a Giugliano quando la banda, dopo aver minacciato il cassiere con un taglierino, rubava 119.000 euro. Le telecamere dell'istuto bancario e le intercettazioni telefoniche hanno consentito di individuare tutti i membri della gang.Secondo quanto ricostruito la stessa banda ha compiuto la rapina del 7 novembre 2017 a Frattamaggiore, sempre ad una filiale del Banco Popolare di Bari, da 73mila euro. Sempre contro filiali dello stesso istituto è stata compiuta la rapina del 6 febbraio 2018 a Succivo da 127mila euro, la rapina del 3 maggio 2018 a Frattamaggiore che fruttò solo 50 euro, la rapina del 14 maggio 2018 alla filiale di Napoli da 100mila, la tentata rapina del 24 maggio 2018 a Casalnuovo di Napoli sventata da un poliziotto fuori servizio, e ancora la rapina del 23 luglio 2018 a Casoria da 6mila euro e, infine, la del 4 settembre 2018 alla filiale del Vomero sempre del Banco Popolare di Bari.