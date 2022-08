Napoli, bloccati centauri in fuga: sette illeciti nel giro di pochi minuti

Via Foria a Napoli, i poliziotti inseguono due giovani in sella a uno scooter, su segnalazione dei passanti. I centauri cercano di darsi fuga, effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale, e tentano anche di coprire la targa del mezzo fino a quando, saliti su un marciapiedi, colpiscono un vaso in cemento, e cadono. Bloccati, la terga dello scooter risulta rubata. Il passeggero, di 18 anni, viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione; mentre il conducente 13enne, anch’egli georgiano, dato in affidamento alla madre e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, ma anche per circolazione su marciapiedi, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e circolazione con targa non propria. Scooter sottoposto a fermo amministrativo, targa restituita alla legittima proprietaria.

