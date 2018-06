Napoli, bloccato il ladro delle auto del centro direzionale: calci e pugni ai poliziotti e testate al muro

Sabato 30 Giugno 2018, 13:17

Gli agenti della polizia di Stato dell’ufficio di prevenzione generale e del commissariato Vasto Arenaccia hanno arrestato Domenico De Falco, 37enne, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, colto in flagranza di reato di danneggiamento per furto su autovetture parcheggiate in via Taddeo da Sessa, strada posto alle spalle del centro direzionale di Napoli. Lo stesso è stato anche arrestato per resistenza, violenza e lesioni, nonché minacce a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per possesso di strumenti idonei all’effrazione e di una torcia con manico rosso.Facendo uso di un tondino di ferro arruginito, usato in carpenteria, De Falco, stava rubando a bordo di un'autovettura Mercedes alla quale aveva rotto il deflettore anteriore ma aveva già sottratto lo stereo da un’altra autovettura Citroen, parcheggiata li vicino, nascondendo la refurtiva in una siepe.L’arrivo dei poliziotti lo ha interrotto e ha scatenato le ire del malvivente che si è accanito contro gli agenti con calci e pugni tentando, con ogni mezzo di sottrarsi al controllo ed al successivo, inevitabile, arresto, tentando una fuga immediatamente evitata.Condotto a fatica presso gli uffici di polizia per gli adempimenti necessari, de Falco ha ininterrottamente urlato e minacciato i poliziotti affinché lo lasciassero altrimenti, l’indomani «li avrebbe ammazzati» e inoltre ha cominciato a dare calci e testate con la nuca alle pareti.Con l’ausilio di personale del 118 i poliziotti sono riusciti a calmare De Falco e a condurlo presso il nosocomio Loreto Mare, dove i sanitari lo hanno dimesso perché il suo stato di agitazione psicomotoria non necessitava di ospedalizzazione.Nel contempo anche i poliziotti, oggetto delle aggressioni dell’arrestato, si sono sottoposti a visita medica ricevendo referti per contusioni multiple guaribili in sette giorni.