Napoli, blocco dei bus Ctp per mancanza gasolio. Il sindaco Manfredi: «È inaccettabile»

«Con grande disappunto, ho appreso del blocco dei servizi da parte della Ctp, oltre che del fermo totale dei depositi aziendali, a causa della mancata sanificazione dei mezzi e della mancanza di gasolio. L'azienda versa da anni in condizioni finanziarie allarmanti e per questo, appena insediatomi, ho aperto un dossier per affrontare la questione. Non è accettabile che - per scelte errate, assenza di programmazione e cattiva gestione - a pagarne le conseguenze siano i cittadini dell'area metropolitana di Napoli, i lavoratori della Ctp e i fornitori che attendono da anni di vedere saldate le loro spettanze. Già oggi convocherò una riunione con i soggetti istituzionali coinvolti, mettendo al primo punto la garanzia del servizio e la salvaguardia dei lavoratori». Così in una nota il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

