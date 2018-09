Mercoledì 5 Settembre 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 10:59

Avviato procedimento disciplinare per due dipendenti dell’Asia per modalità di lavoro impropria nel conferimento rifiuti. L’errato conferimento è stato ripreso in un video pubblicato sui social network e rilanciato dal presidente della commissione consiliare per l’ambiente, Marco Gaudini.«Ho visto un video che circolava su Facebook - commenta sul suo profilo social il consigliere dei Verdi a palazzo San Giacomo - e che riprende alcuni dipendenti Asia che, in corso Secondigliano, invece di svuotare i cassonetti li riempivano con dei sacchi di rifiuti che si è poi accertato essere stati prelevati precedentemente dai cestini gettacarte. Ho deciso di segnalare il tutto al direttore generale di Asia che in pochissime ore ha verificato tutto e contesterà i dipendenti per una modalità di lavoro impropria e contro le direttive impartite. Grazie a chi, anche con la critica - conclude Gaudini - segnala i disservizi e grazie ad Asia per essere intervenuta in meno di 24h».