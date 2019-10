Questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Giordano Bruno a Napoli, zona Mergellina, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale (forse un grosso petardo) davanti ad una nota cioccolateria, Sofì che ha aperto venerdì scorso e che ha altri locali in città. Danneggiata parzialmente solo l'insegna del negozio. Indagini in corso dei carabinieri. La cioccolateria oggi ha riaperto.