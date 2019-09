Bomba d'acqua sul Napoletano: il nubifragio travolge anche la discarica di amianto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amianto minaccia la salute dei cittadini. Arriva dall'associazione di volontariato Nessun biocidio il monito, dopo il nubifragio che, l'altra notte, ha reso più friabile alcune lastre di amianto abbandonate a via Borsellino, nei pressi del supermercato Conad. Non è la prima volta che l'associazione accende i riflettori sui rifiuti pericolosi sversati a ridosso della città: «Sono passati ben quattro mesi da quando abbiamo segnalato la presenza di queste lastre. L'11 giugno avevamo chiesto che fossero messe in sicurezza e poi rimosse» fanno sapere da Nessun Biociodio. L' associazione rivendica il fatto di essere stata l'unica a mettere in evidenza il problema ed a chiedere l'intervento delle istituzioni. La preoccupazione è che le intemperie abbiano desegregato le fibre del pericoloso materiale, al punto da renderle volatili, fino ad essere inalate dai cittadini sotto forma di polveri.