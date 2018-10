Giovedì 25 Ottobre 2018, 23:37

Una bomba carta è esplosa poco dopo le 22 davanti a una pasticceria sul corso Secondigliano. L’attività al momento dello scoppio era chiusa, non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i rilievi; tra le piste al vaglio degli investigatori al momento quella tenuta maggiormente in considerazione porta al mondo del racket, in special modo dopo le fibrillazioni criminali registrate di recente in zona. Il titolare, un giovane incensurato, ha riferito ai militari di non aver mai subito minacce o tentativi di estorsione.