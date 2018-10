Napoli, bomba d'acqua in ospedale del mare: «Nessuno ha pensato a manutenzione sui terrazzi»

Domenica 7 Ottobre 2018, 12:33

Una bomba d'acqua funesta Napoli nella notte, a est l'Ospedale del Mare si ritrova in ginocchio. Un'evenienza inaspettata considerando che il nosocomio di Ponticelli è considerato un gioiello architettonico, l'unico presidio ospedaliero della Campania antisismico, concepito con le più moderne tecniche edilizie ed ingegneristiche. Ciro Verdoliva, ingegnere clinico, da manager, da tecnico e da commissario, ha seguito passo passo il decollo della mega-struttura di Napoli est.«Il problema è sorto per l'accumulo di detriti e foglie che con il vento sono arrivati sui terrazzi e, a causa dell'eccezionale afflusso di acqua, hanno ostruito le caditoie otturando i punti di defluvio dell'acqua piovana. Ciò ha provocato l'allagamento dei terrazzi e poi le infiltrazioni».«Caditoie, griglie, pozzetti pluviali in generale hanno il ruolo di raccogliere le acque piovane e convogliarle nelle fogne; l'impossibilità a raccogliere l'acqua piovana - in occasione di eventi meteorologici avversi - è causa di allagamenti perché l'acqua, per gravità, tende a trovare comunque la strada per scorrere ed in tal caso l'ha trovata riversandosi nei locali».«Gli interventi periodici e programmati per ogni singolo manufatto atti a garantire la funzionalità idraulica sono compito degli addetti alle pulizie per quanto riguarda le superfici da spazzare, mentre la verifica dello stato di pulizia delle caditoie è compito dei servizi di manutenzione. Al Cardarelli abbiamo avuto esperienza di allagamenti e ci siamo attrezzati con pulizie periodiche soprattutto quando c'è vento che raccoglie gli aghi di pino».«È efficiente, del resto non mi risultano infiltrazioni agli ultimi piani ma ai piani terreni o sotto il livello stradale».«I lavori all'ospedale sono stati completati da diversi anni ed eventi meteorologici avversi ci sono stati; mai mi risulta si siano verificati allagamenti o infiltrazioni».«L'evento di questa notte è la cosiddetta bomba d'acqua, cioè molta pioggia in poco tempo; senz'altro incide perché la pioggia raccolta dalle superfici non è in parte assorbita ma acquista una forza tale da portare con sé tutto il materiale che trova sulla superficie stessa riversandolo nelle caditoie che, se non perfettamente libere, non riescono a drenare la straordinaria portata d'acqua che resta in superficie.«Non sono a conoscenza di altri complessi ospedalieri che abbiano avuto problemi analoghi».«Le strutture vanno condotte e manutenute, le superfici terrazzate devono essere pulite costantemente, le pluviali e le caditoie devono essere liberate da materiali che possono causare intasamenti; solo così è possibile che anche in occasione di eventi meteorologici avversi il costruito svolga perfettamente la propria funzione».«Sono episodi distinti e diversi tra loro; nel primo la causa è stata la mano dell'uomo, nel secondo è mancata la mano dell'uomo».«L'azione principale è quella di pulire le caditoie e tutte le superfici orizzontali che possono essere ricettacolo di materiale in genere; al Cardarelli abbiamo un grosso problema nelle giornate di vento con gli aghi dei numerosi pini ed abbiamo programmato l'immediato spiazzamento».«In quel caso ci sono fessure e prese d'aria. L'ingresso d'acqua è fisiologico».«È un argomento trasversale, che incrocia varie aree e discipline; si dovrebbe comprendere che può essere un centro di profitto e non di costo. Evitare investimenti in manutenzione spesso non è un risparmio, bensì un aggravio di spese, conseguente alla mancata gestione preventiva di ammaloramenti, guasti, avarie e malfunzionamenti che causano o prolungano l'indisponibilità dei beni di riferimento; l'ingegneria su queste tematiche ha fatto passi da gigante, ma è necessario un salto culturale. Del resto se in materia di salute si parla con grande attenzione di prevenzione, in materia di gestione di un manufatto complesso si deve parlare con altrettanta attenzione di manutenzione».