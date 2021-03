Napoli, deflagrazione nel cuore della notte: danni a Ponticelli

Una forte deflagrazione nel cuore nella scorsa notte. É accaduta in via Luigi Crisconio a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 3:30 e ha coinvolto diversi cassonetti della spazzatura presenti sulla pubblica via a ridosso delle case popolari. Esattamente nell’angolo di questa strada con via Teofilo Santi. Siamo nella zona di "San Rocco".

Una circostanza che ha spaventato i residenti e procurato molti danni. In particolare ai vetri degli infissi di molte abitazioni, così come alle tettoie delle palazzine a ridosso. Danni anche ai numerosi veicoli in sosta. Parliamo di una zona ad altissima densità abitativa, nel cuore del centro storico del quartiere di Napoli Est. Alle spalle dei cassonetti interessati dallo scoppio c’è una cabina dell’energia elettrica ad alta tensione che alimenta buona parte del circondario.

Il boato è stato avvertito anche a distanza di diverse centinaia di metri. Ha svegliato gli abitanti, scesi in strada. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per constatare quanto accaduto, avviare i rilievi e mettere in sicurezza gli spazi così da evitare pericoli a persone e cose. Lo scoppio ha distrutto i cassonetti e ha fatto saltare i rifiuti a decine di metri.

Indagini a tutto campo. Da appurare se l’episodio possa avere una matrice criminale. Sullo sfondo i diversi episodi di criminalità organizzata registrati a Ponticelli negli ultimi mesi, tra cui l’agguato di pochi giorni fa. Non si escludono altre circostanze.

