Napoli, Sorbillo in piazza dopo la bomba in pizzeria: «È stato il racket»

Domenica 20 Gennaio 2019, 09:00

Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei «Verdi» che l'aspettano con ansia, sulla soglia il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudino. Strette di mano, pacche sulle spalle. Prima di farsi avvolgere dell'affetto, Sorbillo si ferma per raccontarsi, per raccontare questa settimana d'inferno, e una vita vissuta a costruire un sogno diventato realtà.«Napoli è una città pigra - sorride - di sabato, con la pioggia, con tante cose da fare, non è facile pensare di arrivare a via Tribunali e partecipare a una manifestazione».«Macché, conosco la mia città. E poi la forza mi arriva dai social. Vengo travolto dall'affetto dei napoletani e da tanta gente di ogni parte d'Italia e del mondo».«So che tanta gente mi vuole bene, me lo dimostrano quotidianamente. Se vuol saperlo no, non mi sento solo e abbandonato», sorride ancora.«Le critiche arrivano per ogni cosa che faccio. Ci sono abituato. E sulla questione dell'incontro con Salvini non ho nessun dubbio: ho ricevuto un invito dal Ministro dell'Interno che desiderava incontrarmi per darmi solidarietà. Accettarlo mi sembra il minimo».«I messaggi dei social servono a scuotere le coscienze, l'incontro con il ministro Salvini è un'altra cosa».