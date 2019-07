Gino Sorbillo e le accuse: «La bomba uno spot? I danni li ho avuti io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Luglio 2019, 08:00

Sorbillo, la bomba di gennaio non era per lei...La domanda apre una voragine di parole, considerazioni, riflessioni che si condensano in un concetto duro, deciso: «Questo non cambia nulla, io non arretro di un passo, resto un baluardo contro la camorra perché sono un figlio del centro storico e non posso accettare di vedere la mia terra stritolata dagli estorsori».All'indomani degli arresti per la bomba di via Tribunali che doveva finire nel balcone di un pizzaiolo che abita sopra Sorbillo e cadde per errore davanti al locale, c'è ancora tensione sulla vicenda.