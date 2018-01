Giovedì 4 Gennaio 2018, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impressionante la folla nelle strade dei decumani, invase dai turisti per questo fine settimana con il ponte dell’epifania. Moltissimi i turisti che hanno preso d’assalto la Cappella Sansevero, con coda di oltre 200 metri che raggiunge fino a via del Sole.È boom di presenza, una giornata da tutto esaurito quella di oggi, complice la mattinata senza pioggia. Migliaia di turisti per visitare la cappella Sansevero, le botteghe degli artigiani presepiali della famosissima via San Gregorio Armeno, le numerose chiese dei decumani, la Napoli sotterranea e il museo diocesano in cattedrale.«È stata la mia prima volta a Napoli - dice una donna, all’uscita della cappella – una città splendida a dir poco spettacolare. Siamo arrivati questa mattina con la freccia rossa, cartina alla mano ci siamo diretti verso il centro storico e siamo arrivati senza problemi davanti al botteghino del Cristo Velato. È valsa la pena fare una coda chilometrica, i nostri occhi hanno potuto ammirare un’opera talmente bella e affascinante, un monumento unico al mondo».