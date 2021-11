Presi i borseggiatori di piazza Dante identificati con i video dell'autobus

Gli agenti del Commissariato Dante nel transitare in piazza Dante hanno notato, tra i passeggeri a bordo di un autobus, quattro persone ritenute gli autori di un borseggio avvenuto lo scorso 12 agosto ai danni di una donna anziana che viaggiava sulla medesima linea. I quattro, corrispondenti nei tratti somatici ai soggetti raffigurati nelle immagini del sistema di videosorveglianza dell'autobus su cui la vittima era stata derubata del borsello, una volta scesi dall'autobus, alla vista degli operatori hanno tentato di allontanarsi ma sono stati raggiunti e bloccati.

Un 32enne georgiano, un 52enne algerino e due napoletani di 39 e 45 anni, tutti con precedenti di polizia ed il 45enne già sottoposto alla misura dell'avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, sono stati sottoposti a fermo di P.G. per furto aggravato e l'Autorità Giudiziaria ha disposto per gli indagati la misura cautelare dell'obbligo di presentazione. I due stranieri, inoltre, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e l'algerino anche per porto di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltellino multiuso.Infine, il 45enne è stato denunciato per aver violato la misura cui è sottoposto perché trovato in possesso di un cellulare.