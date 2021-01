Napoli, ragazza borseggiata insegue il ladro: intervengono i carabinieri e lo arrestano

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto con destrezza Alwafi Feras, 28enne di origini libiche. Ha avvicinato una ragazza che passeggiava in Corso Umberto e con destrezza le ha sfilato il portafogli dalla borsa. La vittima si è accorta del furto e ha inseguito il 28enne. I carabinieri hanno assistito alla scena e hanno facilmente bloccato Feras. La refurtiva è stata recuperata – nel portafoglio documenti e 10 euro in contante – mentre il 28enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

