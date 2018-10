Reato prescritto: assolto il medico che certificò la «follia» del boss Gallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:39

Decade l'aggravante mafiosa e il medico accusato di aver certificato la falsa schizofrenia al boss viene assolto perché i reati contestati sono prescritti. Si chiude così il processo di primo grado che vedeva imputato anche Adolfo Ferraro, ex direttore dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa e medico di fiducia del capoclan, finito a giudizio in uno stralcio della maxi inchiesta «Pandora-Matrix», la maxi operazione che smantellò il traffico di droga gestito dal clan Limelli-Vangone di Boscotrecase.A capo dell'organizzazione c'era proprio il suo paziente Giuseppe Gallo, oggi 42 anni, ritenuto uno spietato camorrista e conosciuto negli ambienti criminali come «Peppe o pazzo», soprannome che si era guadagnato grazie ai tanti certificati medici che gli avevano permesso di evitare più volte il carcere e i processi. Secondo l'Antimafia, però, lui pazzo non è affatto, nonostante le patologie psichiatriche via via riscontrate gli abbiano permesso anche di godere di una pensione da 750 euro mensili.Su questo aspetto è in corso il processo parallelo sempre al tribunale di Torre Annunziata che nelle prossime settimane vedrà l'ennesima perizia psichiatrica, quella definitiva, per capire se Gallo sia o meno schizofrenico, o capace di intendere e di volere, e dunque processabile. Il boss, intanto, ha già accumulato diverse condanne ed è al regime del carcere duro.