Picchia la mamma e lei chiama i carabinieri: arrestato ​figlio violento nel Napoletano

Martedì 24 Settembre 2019, 12:30

Un 30enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato a Boscotrecase dopo aver picchiato la madre che si è rifiutata di dargli dei soldi per comprare la droga. L'ennesima sfuriata nei confronti della madre, picchiata a calci e pugni, è arrivata ieri. Il 30enne, dopo essersela presa con la mamma, ha rotto vari oggetti nell'appartamento ma la donna è riuscita a chiamare il 112 in un momento in cui il figlio non la vedeva e così si è salvata. I carabinieri hanno bloccato il 30enne proprio mentre danneggiava l'abitazione e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.La vittima è stata medicata nell'ospedale di Boscotrecase dove è stata soccorsa per le contusioni riportate al torace e sulle braccia: ne avrà per circa una settimana.Il figlio arrestato è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo, è stato portato in carcere.