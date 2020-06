Napoli, lancia bottiglie di vetro contro un autobus in via Marina: denunciato

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in via Nuova Marina da alcuni passanti che hanno indicato una persona che aveva appena lanciato una bottiglia di vetro contro il parabrezza di un autobus.

I poliziotti hanno bloccato l'uomo, un nigeriano di 23 anni irregolare sul territorio, e lo hanno denunciato per danneggiamento.