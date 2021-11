Bracconaggio, è strage di tordi: denunciato cacciatore 80enne nel Napoletano

Proseguono le attività antibracconaggio della Polizia Metropolitana di Napoli. A Calvizzano i bracconieri avevano costruito in un terreno privato, un appostamento con canne, plastica e legno, dotato di sedia e feritoia da cui spuntava un fucile calibro 12. I cacciatori, per sparare ai tordi bottacci, li attiravano, in violazione della legge, con due potenti richiami acustici elettromagnetici. Un cacciatore ultraottantenne, sorpreso nelle campagne dello stesso comune, è stato denunciato.

APPROFONDIMENTI VENETO Aquila reale uccisa a fucilate, era l'unico esemplare del Monte... L'AMBIENTE Controlli e multe contro bracconaggio e abbandono dei rifiuti nel... I CONTROLLI Marigliano, bracconiere a caccia con fucile senza avere il porto...

Gli agenti della Polizia Metropolitana, coordinate dal comandante Lucia Rea, hanno operato in stretta collaborazione con le guardie volontarie venatorie e zoofile della Lipu di Napoli, dirette da Giuseppe Salzano. Sequestrati un fucile calibro 12, n. 61 cartucce, due tordi morti e due richiami acustici vietati. Elevato un verbale di sanzione amministrativa.

I controlli della Polizia Metropolitana proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare la fauna selvatica che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed i preziosi ecosistemi naturali del nostro territorio. Tra ottobre e novembre è infatti intensa la migrazione autunnale dei tordi oggetto di vere e proprie stragi a causa del diffuso utilizzo di richiami vietati e tecnologicamente avanzati.