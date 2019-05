Sabato 18 Maggio 2019, 14:51

L'accusa è aver chiesto del denaro al titolare di una pescheria di Brusciano. I carabinieri hanno arrestato Francesco Palermo, di 29 anni, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e Filippo Iannelli, 42 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda per tentata estorsione.Le indagini sono scattate nel dicembre scorso e secondo le indagini dei carabinieri i due avrebbero chiesto denaro al commerciante. Palermo è stato condotto in carcere. A Iannelli l'ordinanza è stata notificata in cella perché già detenuto per altro.