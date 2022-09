Terrore in sala slot nel Napoletano: rapinatori in azione, le guardie giurate sparano in aria

Questa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Camillo Cucca a Brusciano, per una tentata rapina in una sala slot.

Tre sconosciuti – uno armato di pistola, uno di bottiglia di alcool – hanno preteso l’incasso ma le guardie giurate presenti hanno reagito. Ne è nata una colluttazione e il personale di vigilanza è riuscito a mettere in fuga i malintenzionati. Una delle guardie giurate ha anche esploso un colpo in aria. Non ci sono feriti. Indagano i carabinieri.