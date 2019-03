Giovedì 28 Marzo 2019, 08:00

Di solito, in fondo al tunnel s'intravvede la luce. Ma a Napoli, come spiega nel dettaglio il bel servizio di Paolo Barbuto, c'è il buio oltre la galleria, nel senso che quando vieni fuori dal tunnel della Vittoria ti ritrovi in un quartiere che da giorni (quanti? sicuramente troppi) è avvolto dalle tenebre. E dove dopo le 20, quando anche i negozi spengono le luci, fa davvero paura aggirarsi fuori dall'unica direttrice più o meno sicura, o meno spaventosamente buia: quella che da via Filangieri prosegue per via dei Mille e via Vittoria Colonna e arriva a piazza Amedeo.Che poi, a dirla tutta, anche questo itinerario non è rose e fiori, se non altro per il rischio che si corre, camminando al buio sui marciapiedi, di pestare tutto ciò che con la luce non si pesterebbe, e cioè le innumerevoli cacche che, blackout o no, una parte non trascurabile dei residenti nel cosiddetto salotto buono da sempre ritiene di non dover rimuovere dopo che gli adorati cuccioli le hanno graziosamente depositate.A questo proposito, se mi è consentito rimanere ancora un momento su un argomento così maleodorante, occorre dire che in queste sere di buio quelle cacche devono aver fatto la gioia di numerosissimi piedi, giacché ieri mattina, alla luce del giorno, apparivano come spianate. Non che normalmente le luci di Chiaia (per non dire di Napoli tutta) sfolgorino come le mille luci di New York. L'illuminazione pubblica è sempre stata fioca. Ma, per quanto fioca, almeno c'era. Oggi è sparita. Non c'è da stupirsi se da una settimana la gente, prima di andare a dormire, fa ciò che non aveva mai fatto: chiude a doppia e tripla mandata le porte dei propri appartamenti. Perché tutto quel buio inquieta.Il ragionamento è semplice. Se perfino in pieno sole Chiaia è in grado di offrire un assortimento pressoché completo di abusi e illegalità (taglieggiatori della sosta, sensi unici violati, schiamazzi, occupazione abusiva di suolo pubblico, cassonetti dell'immondizia già stracolmi nel primo pomeriggio, ecc. ecc.), si ha giustamente ragione di ritenere che, col favore delle tenebre, il già alto tasso di illegalità possa addirittura impennarsi, e che dalla semplice illegalità si possa passare a qualcosa di peggio. In fondo è quasi un miracolo che in questi giorni nessuno, fino a prova contraria, sia stato rapinato in piazzetta Ascensione o in via Cavallerizza. Chissà, forse anche i malintenzionati hanno paura, consapevoli che potrebbero imbattersi in altri malintenzionati più malintenzionati di loro. A parte un certo balenar di coltelli nella zona dei baretti (ordinaria amministrazione), Dio o chi per Lui ce l'ha insomma mandata buona. Meglio così; anche perché, come ne informa Paolo Barbuto, non è previsto che i vigili urbani rinforzino il presidio nella zona interessata dal blackout. Non risulta peraltro che negli ultimi quindici o vent'anni i vigili urbani abbiamo mai fatto mostra di essere massicciamente presenti a Chiaia. Li si nota magari per quei venti minuti al giorno in cui bloccano l'accesso di auto e moto in via Santa Teresa, quando i bambini escono dalla scuola De Amicis e una folla di genitori li attende per riaccompagnarli a casa. Fatto questo, i vigili spariscono. Rarissimo veder fermare e multare le auto e le moto che, con frequenza altissima, viaggiano in senso vietato sulle traverse di via dei Mille e via Carducci.Altrettanto raro vedere, in quelle stesse strade, una multa sul parabrezza della caterva di auto parcheggiate a capocchia sopra i marciapiedi o al posto di dissuasori che qualcuno ha provveduto a sradicare per farsi posto e nessun altro ha mai pensato di rimettere dove dovevano stare.Non risulta che qualcuno abbia mai preso in considerazione anche per un solo attimo l'ipotesi di combattere la pratica di ostruire il passaggio pedonale riservandolo al parcheggio dei motorini. Né che si sia mai dato pena di spiegare a tanti commercianti che, almeno loro, potrebbero pure pagarsi un posto in garage invece di ostinarsi a piazzare l'auto davanti alla loro bottega anche se lì non si può parcheggiare. Come dite? Sì, avete ragione, sono piccole cose, ed è quasi avvilente sgranare ancora una volta questo rosario. Ma come si fa a non vedere che ormai da anni Chiaia, cioè il quartiere in teoria più facile da presidiare (per motivi topografici e per motivi sociali), è preda di un degrado progressivo? E che se perfino qui, in questo pigro paesone di 40 mila abitanti dove in teoria sarebbe facilissimo ripristinare un minimo di ordine e decoro, lo spettacolo è invece questo, figuriamoci allora come dev'essere in altri ben più difficili quartieri. Parliamone, dunque, di Chiaia: di questo pseudo salotto buono che potrebbe anche aver pudore di lamentarsi visto che tante altre parti di Napoli hanno problemi assai più gravi. La Chiaia di questi anni è un quartiere malamente inguaiato. Dal traffico. Dal disordine. Da una movida senza freni. La Villa Comunale ha conosciuto un declino senza precedenti. I lavori interminabili dei cantieri, alcuni dei quali fermi e silenti come miniere a cielo aperto abbandonate, hanno reso la vita impossibile e causato disagi, confusione, crolli. A meno che, in nome di una malintesa equità, non si pensi che Chiaia debba patire i medesimi guai di quartieri più svantaggiati, appare chiaro che qualcosa bisogna fare, e al più presto.