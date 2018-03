Napoli, viaggio (al buio) nella stazione di Piscinola dopo l'omicidio della guardia giurata

Lunedì 26 Marzo 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 18:41

Simboli di lutto e cartelli commemorativi ricordano Francesco Della Corte, brutalmente ucciso lo scorso 3 marzo nell’area antistante la stazione di Piscinola.A seguito della sua morte avvenuta quasi due settimane dopo il pestaggio, l’indignazione e lo sgomento popolare hanno nuovamente attirato l’attenzione sulla sicurezza garantita alle guardie giurate in servizio.«Noi guardie giurate siamo esposti costantemente a pericoli di questo genere», commenta il segretario provinciale Ugli Sicurezza Civile di Napoli Vincenzo Di Perna. «Francesco era solo vicino al cancello e questo ha permesso ai ragazzi di agire indisturbati. Questa stazione, così come tante altre in città, ha diversi punti bui che non aiutano a garantire la sicurezza dei vigilantes e degli stessi cittadini. Servirebbero nuove misure di prevenzione, ma soprattutto sarebbe utile capire quant'è alto il rischio a cui veniamo frequentemente esposti».Più sicurezza, insomma, e nuove misure di prevenzione vengono richieste dai vigilanti in servizio che, mai come ora, chiedono attenzione anche attraverso i loro rappresentanti: «Se andiamo in giro per gli ospedali della città - conclude Di Perna - vediamo che il numero di guardie ricoverate o al pronto soccorso è in aumento. La nostra è una delle professioni a più alto rischio e senza le giuste tutele saremo sempre più soggetti ad aggressioni e violenze come quella subita dal nostro collega Francesco».