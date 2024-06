È stato afferrato al collo, preso di spalle e scaraventato a terra. Ha sbattuto la testa su uno spigolo, ha perso sangue ed è finito al pronto soccorso, dove è stato portato in ambulanza. Brutta storia per un ragazzino di 13 anni, iscritto in terza media in un istituto di Cercola.

È stato aggredito mentre usciva dal bagno di un ristorante di Genga, provincia di Ancona, sulla strada di ritorno a casa dopo un viaggio di istruzione di fine corso. Una gita macchiata da un episodio di bullismo, un fenomeno in crescita, come emerge anche da un’altra storia napoletana accaduta venerdì in piazza Cavour, dove una ragazzina di 14 anni è stata picchiata e filmata dagli immancabili telefoni cellulari.

Il viaggio

Ma andiamo con ordine a partire dalla storia del viaggio di istruzione. Un incubo per un ragazzino giunto in gita scolastica con il massimo dell’entusiasmo, vittima di un pestaggio ingiustificato. Un episodio grave, finito al centro di una denuncia sporta dai genitori del ragazzino, che ha messo immediatamente in moto le indagini dei carabinieri. In sintesi, i militari dell’arma sono stati a scuola e hanno dato inizio alle indagini. Al di là della ricostruzione del fatto, c’è da identificare il responsabile (o i responsabili). Stando a quanto emerso finora dai primi accertamenti, ad aggredire lo studente sarebbe stato un suo coetaneo, forse spalleggiato dal branco. Un tredicenne vittima. E potrebbero essere della stessa età, under 14, anche i responsabili dell’aggressione. Un pestaggio estemporaneo, avvenuto sotto gli occhi di altri studenti, rimasti impassibili di fronte a uno sfoggio di violenza completamente gratuito. Una vicenda che ha spinto i genitori della vittima a rivolgersi a un avvocato - la penalista Esther Lettieri -, che ha firmato la denuncia, nel ricostruire tutti i passaggi dell’episodio accaduto in provincia di Ancona. Ma andiamo a leggere le tappe delle indagini. Partiamo dalla fine. Studente iscritto al terzo anno di scuola media ha rimediato una ferita che ha reso necessari tre punti di sutura. Ha i capelli rasati, a distanza di qualche giorno avverte ancora le fitte all’altezza della testa, oltre a un senso di rabbia e di impotenza che lo sta assillando da giorni. Ai genitori rivolge una sola domanda: perché? Per quale motivo, la fine di una gita scolastica - il momento più atteso di un intero corso di studi - termina sul lettino di un ospedale o in una caserma dei carabinieri? Stando alla ricostruzione finora emersa, l’aggressione subita dallo studente sarebbe maturata senza un reale movente.

Violenza estemporanea, vedi alla voce bullismo. Di sicuro, se venissero confermati i primi aspetti di questa vicenda, l’aggressore (o gli aggressori) non sarebbero imputabili. In quanto under 14 non potrebbero essere sottoposti a processo, ma i loro nomi sarebbero comunque segnalati al prefetto e agli assistenti sociali di riferimento per eventuali verifiche su altre soluzioni da adottare. Un caso che conferma l’esistenza di un fenomeno in chiave nazionale. Quello del bullismo, in tutte le sue forme. Della violenza giovanile, esercitata per il semplice spirito di sopraffazione. Brutta storia, su cui i carabinieri stanno svolgendo delle verifiche, anche alla luce delle eventuali testimonianze che potrebbero emergere. Al vaglio dovrebbero finire messaggi sui cellulari, post social, oltre alle versioni che verranno fornite dalle parti nel corso dell’intero procedimento. E torniamo al punto di partenza. Siamo in provincia di Ancona, la scolaresca ha da poco lasciato il comune di Urbino, dove avevano trascorso una gita di istruzione. Nei bagni del ristorante il pestaggio, ora si attendono verifiche, verranno ascoltati anche i professori accompagnatori. Inutile dire che si verificherà anche la eventuale responsabilità dei vigilanti del gruppo scolastico.

In piazza

A denunciare il branco napoletano è Francesco Borrelli, parlamentare dei Verdi. Venerdì sera in piazza Cavour una 14enne in compagnia di un’amica è stata avvicinata con una scusa da un gruppo di coetanei all’altezza del negozio Expert. Picchiata, è stata medicata all’ospedale Pellegrini. I componenti della baby gang hanno circondato le vittime bloccandole e iniziando a picchiarle selvaggiamente mentre alcuni di loro filmavano la scena con i cellulari, addirittura pretendendo che si vedessero bene il loro volto. La madre della ragazzina chiede ora giustizia.