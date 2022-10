Napoli, buoni libro per le scuole superiori: integrata la spesa a carico del Comune

Meglio tardi che mai. Approvata all’unanimità la delibera 378 con i poteri del consiglio comunale, per disporre le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, nell'annualità 2022, necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche.

Nella relazione l’assessora all’istruzione Maura Striano ha precisato che l'adeguamento di 730.888 euro, portando la spesa a 3.346.214, è dovuto al numero di richieste ricevute superiore alle attese. «Abbiamo dovuto attingere a fondi accantonati per integrare le risorse per finanziare le cedole librarie», il chiarimento. Il presidente della commissione Istruzione Aniello Esposito (Partito democratico) ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla commissione in modo da risolvere il caso.

Per Toti Lange (Misto), si tratta di «dare riscontro a un diritto di cittadinanza, il diritto allo studio per le fasce più deboli». Lui ha chiesto però di modificare il modello gestionale, cercando di assicurare le cedole per l'inizio dell'anno scolastico e garantendo la possibilità di usufruire della cedola non solo attraverso le librerie. Iris Savastano (Forza Italia) ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo, ma ha ribadito la necessità di garantire le cedole vengano in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico. Per Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) il ritardo è stato dovuto anche all'avvicendamento nell'assessorato ma, più in generale, l'amministrazione sta lavorando con efficacia, modificando strutturalmente il sistema delle cedole, ad esempio utilizzando bandi triennali.