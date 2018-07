Martedì 3 Luglio 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 18:15

Caccia aperta alle nuove fermate degli autobus alla Riviera di Chiaia dopo l'avvio dei lavori. Una vera e propria odissea per chi si deve muovere da Sannazaro in direzione piazza Vittoria e oltre. Dove sono le paline? Le persone sono confuse, aspettano ore davanti alle fermate tradizionali in attesa di avere notizie per scoprire alla fine che da piazza Sannazaro e fino alla Rotonda Diaz bisogna farsela a piedi. Bene, si fa per dire. Più di un chilometro di distanza da percorrere sotto il sole (di giorno) tra una fermata e l'altra, con lo sgomento delle persone un po' avanti con l'età che non sanno più come muoversi da una parte all'altra delle città.