Napoli, bus Anm vandalizzato da un automobilista

Un autobus in servizio sulla linea 178 è stato vandalizzato oggi pomeriggio a Napoli, in via Santa Teresa, da un uomo a bordo di un'automobile che ha fermato la vettura davanti al mezzo di trasporto pubblico e, dopo aver divelto il tergicristallo del mezzo, lo ha utilizzato per colpirlo più volte. Rotto anche il parabrezza, poi la fuga. L'Anm ha sporto denuncia.