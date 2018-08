Napoli, paura sul bus per un giovane ubriaco e sporco di sangue: «Così rischiamo la vita»

Martedì 21 Agosto 2018, 20:58

Lavorare ma fare ogni giorno i conti con la paura e la tensione. Come l'assurda storia che è accaduta ieri a Salvatore Buono, autista Ctp. «Ieri sera ho avuto paura - spiega l'autista della Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli - Alle ore 21.10 ho effettuato la partenza da Napoli, dal capolinea di Porta Nolana, e alla seconda fermata, a piazza Principe Umberto, sono salite decine di persone, tra cui un ragazzo ubriachissimo, con la maglia sporca di sangue e con una bottiglia di birra piena in una mano. Mentre chiudo le porte il giovane ha la brillante idea di mettere la testa fuori, viene sfiorato e io prontamente riapro le porte e per fortuna è tutto ok. Richiudo e lui si mette seduto contro marcia sulle corde della porta con la testa appoggiata al parabrezza, faccio pochi metri e gli dico che per la sua incolumità è meglio girarsi perché altrimenti se freno può sbattere con la nuca contro il vetro dei finestrini. Lui prima ride, poi, stizzito, visto che non riprendevo la marcia, acconsente alla mia richiesta».Una situazione al limite del paradosso a cui sono costretti tutti i giorni gli autisti delle aziende di trasporto pubblico di tutta Italia. «Mi guarda con aria di sfida mentre proseguo la corsa e si passa la bottiglia da una mano all'altra - continua l'autista - A questo punto cerco di parlargli, di farmelo amico pensando ai miei bambini e a quello che succede ai miei colleghi in tutta Italia negli ultimi anni. Alla prima occasione porto il martelletto vicino al freno di stazionamento pronto all'eventuale uso e continuo a dialogare con il giovanotto maledicendo chi dice che la cabina blindata sui bus non serve. Guido tenendo d'occhio più il giovane che la strada, sempre parlandogli. Per fortuna arriviamo a destinazione, scende e mi saluta chiamandomi grande capo. Tiro un sospiro di sollievo, ma non si può lavorare più con questa tensione ogni giorno».