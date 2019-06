Napoli, l'ultimo business della camorra: racket sulle bare dei cinesi morti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 2 Giugno 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mille euro per ogni salma che esce da Napoli, che passa per il porto, che entra in uno di quei container destinato a sbarcare in estremo oriente. Mille euro per ogni salma di un cinese morto, con tanto di scheda di accompagnamento che viene organizzata da una sorta di burocrazia del malaffare, la stessa che poi intasca i soldi a mo’ di tangente. Ad organizzare la tratta, ma anche l’estorsione, sono quelli di Franco Mazzarella, a giudicare da quanto è stato messo a verbale di recente dal cugino del presunto esattore, parliamo di Alfonso Mazzarella, che in questi anni ha riempito pagine di verbali sugli affari opachi all’interno del porto di Napoli. E c’è un capitolo interamente dedicato alla storia dei cinesi defunti, alla tratta delle salme e delle casse da morto e al pizzo per assicurare il ritorno a casa dei resti mortali dei propri connazionali. Un modo diretto per risolvere una sorta di mistero metropolitano, che da anni ruota attorno alla presenza dei cinesi a Napoli (una comunità laboriosa e rappresentata nella sua stragrande maggioranza da persone oneste) a partire da una domanda su tutte: che fine fanno i cinesi quando muoiono?