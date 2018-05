Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione gastronomica

BaccalaRE

prevista dal 19 al 27 maggio nell'area pedonale di via Francesco Caracciolo è stato istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo. In particolare: Istituire, nell'area pedonale di via Francesco Caracciolo, dal 15 al 30 maggio la sospensione della pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza con viale Anton Dohrn, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede, secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada, nel percorrere il tratto interessato. Si allega Ordinanza.

Lunedì 14 Maggio 2018, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA