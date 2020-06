Napoli, dopo gli atti vandalici torna a battere il cuore sulla cabina E-distribuzione a Scampia

Torna a rivivere l’opera dell’artista Gianluca Raro realizzata su una cabina di trasformazione dell’energia elettrica di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia. La cabina di via Baku, infatti, era stata oggetto di atti vandalici che avevano totalmente deteriorato il manufatto col quale il giovane artista, molto conosciuto nel quartiere, aveva rappresentato un grande cuore. Con la sua idea voleva trasmettere un messaggio ben preciso: “In tutto ciò che si fa a Scampia è importante metterci cuore e passione creando sinergia con le cose buone del territorio. Questa è la strada da seguire per continuare a migliorare”.



Gianluca non si è dato per vinto e ha deciso di contattare gli uffici della direzione territoriale napoletana di E-Distribuzione e il suo responsabile Leonardo Ruscito offrendosi, così come fatto tre anni prima, nel maggio del 2017, di restituire la sua opera al quartiere e a tutta la città. E così è stato. Dalla direzione di E-Distribuzione si sono subito attivati per supportare il giovane artista e permettergli di riportare in vita il suo progetto originario contro ogni forma di vandalismo.



“Gianluca ha dato di nuovo colore e calore ai muri di un’importante struttura per la distribuzione dell’energia elettrica nel quartiere – ha commentato Leonardo Ruscito responsabile Area Sud di E-Distribuzione – Questa iniziativa è un modo per dare ulteriore valore alla nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono oggetto di importanti investimenti da parte dell’azienda per il loro costante rinnovo tecnologico mediante l'impiego di apparecchiature di nuova generazione. Oggi, grazie a una collaborazione diretta con chi il territorio lo vive, restituiamo all’infrastruttura di Scampia la sua veste inedita, rendendola nuovamente uno spazio artistico in un ritrovato connubio fra arte e tecnologia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA