Napoli, caccia ai pirati del mare: violato il paradiso della Gaiola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Luglio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I pirati del Golfo esistono, sono migliaia al giorno e sono «in aumento rispetto al 2018». Da Castel dell'Ovo a Nisida, lungo tutta la costa partenopea e senza eccezioni per le aree protette, in pochi rispettano le regole del mare. Moltissimi, al contrario, sfrecciano a motore acceso a pochi metri dalla riva come se il Mediterraneo fosse una pista di go-kart.