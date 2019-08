Caccia al rapinatore dell'Alfa grigia: «Agisce con un bimbo a bordo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 24 Agosto 2019, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È caccia ad un'Alfa 156 di colore grigio da parte delle forze dell'ordine nella zona tra Varcaturo, Quarto e Monterusciello. L'ultima denuncia per tentata truffa depositata da una signora di Varcaturo ha riguardato un episodio accaduto pochi giorni fa.«Ero in auto e percorrevo la strada statale quater 7 Domitiana da Licola in direzione di Quarto» spiega la donna poco più che quarantenne che preferisce rimanere nell'anonimato.