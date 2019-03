Napoli, caccia al tesoro di Scavone: spunta la pista che porta in Svizzera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 07:00

Ora si segue la strada dei soldi. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria, coordinati dai pm specializzati in indagini su reati finanziari, sono alla ricerca del tesoro di Luigi Scavone e dei suoi più stretti complici nella truffa ipotizzata nell'inchiesta che da due giorni tiene in carcere l'imprenditore al vertice della Alma, gruppo imprenditoriale leader nel settore del lavoro interinale, e agli arresti domiciliari alcuni manager e consulenti. Si cercano oltre 50 milioni di euro, un patrimonio che sicuramente sarà stato diversificato, investito in beni di lusso e varie società ma anche, ed è questo il nuovo fronte dell'indagine, dirottati all'estero, nei cosiddetti paradisi fiscali e bancari.