È stato ritrovato il cadavere di un uomo in via vicinale Pignatiello, a Pianura, in un'area boschiva ai margini del centro abitato del quartiere della periferia occidentale di Napoli.

Potrebbe trattarsi del corpo di Andrea Covelli, 27 anni, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì a Pianura. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.