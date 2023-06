Choc sul lungomare di Napoli, all’altezza di largo Sermoneta, dove ieri mattina intorno alle 7,30 il corpo senza vita di un uomo è affiorato dall’acqua a pochi metri dalla riva.

Un passante ha subito dato l’allarme, segnalando il cadavere ad una pattuglia dell’Esercito presente nella zona di via Caracciolo. Ai militari, intervenuti immediatamente, si sono poi aggiunti gli agenti della Questura, che hanno tratto a terra il corpo. Per l’uomo - che aveva 79 anni ed era residente a Marano - non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La salma, riconosciuta da uno dei figli, è stata sottoposta a sequestro e trasferita all’Istituto di medicina legale, in attesa dell’autopsia che verrà con ogni probabilità disposta dalla Procura.

Tra le probabili cause del decesso quella che appare al momento più probabile è un malore improvviso, che potrebbe avere colpito l’anziano mentre si trovava in prossimità della scogliera, forse a pescare.