Napoli, cade albero in piazza Cavour: traffico in tilt

Cade un albero in piazza Cavour, al momento non ci sono danni a persone. Danneggiate alcune autovetture.

I residenti lamentano l’assenza di manutenzione e di cura per il verde della città. In tanti cheidono da tempo interventi per il verde dei giardinetti, degradati e abbandonati da tempo.

«Questi alberi andrebbero tolti – dice un commerciante – sono stati impiantati nel cemento e non hanno radici, al primo colpo di vento cadono, non possiamo vivere con la paura che ci cadano rami e alberi sulla testa».

«I fenomeni del maltempo sono sempre più frequenti - dice un residente – ed i lavori che l’uomo fa quotidianamente, rendono sempre più precario il patrimonio verde presente in città».