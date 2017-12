Napoli, precipita dal balcone per riparare la caldaia: 26enne in prognosi riservata

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 16:42

Una 26enne napoletana è precipitata dal balcone del suo appartamento mentre si accingeva ad accendere la caldaia. La donna, ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare, ha riferito di aver perso l'equilibrio mentre cercava di accendere la caldaia sul balcone al piano ammezzato dell'abitazione in via Padre Rocco, nella zona popolare delle Case nuove.L'incidente domestico, avvenuto intorno alle 16 di ieri, ha causato numerosi politraumi alla vittima e un trauma cranico per cui è stata assistita dai medici con un codice di massima urgenza.