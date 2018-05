Napoli, cade finestra da palazzo abbandonato ai Quartieri Spagnoli: nessun ferito

</

Lunedì 7 Maggio 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’anta di una finestra di un edificio storico e abbandonato dei quartieri Spagnoli, di proprietà del Comune, si è distaccata ed è precipitata, poco fa, dal terzo piano creando paura tra i residenti e un serio pericolo per l’incolumità di tutti.La notizia è stata diffusa, su facebook, da Salvatore Iodice, consigliere dei Verdi della II municipalità. «Sono mesi che denuncio il pericolo derivante da quel palazzo lasciato in quelle condizioni e oggi, per fortuna, non stiamo piangendo un ferito o, peggio ancora, un morto, ma raccontiamo solo tanto spavento per chi si trovava lì», afferma Iodice.«Il palazzo, abbandonato da una quindicina di anni, si trova in via San Matteo a Toledo e, al di là di una impalcatura di protezione, che crea anche degrado, nulla è stato mai fatto. Solo il caso – conclude il consigliere – ha evitato una tragedia».Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli secondo il quale «è assurdo che ci siano tanti immobili di proprietà pubblica abbandonati in giro per le città della Campania. Chiediamo da tempo agli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni campane di fare un censimento per capire quali possono essere recuperati per fini pubblici e quali invece vanno abbattuti. Non si può continuare a fare è tenere questi immobili in tali condizioni perché, oltre che uno spreco, rappresentano anche un pericolo continuo».