Napoli, cade frammento dalla Reggia di Capodimonte: chiusi il museo e il real bosco

Ieri pomeriggio un frammento in piperno è caduto da un balcone della Reggia di Capodimonte, atterrando sul prato sottostante in una zona non accessibile al pubblico.

In via preventiva, per consentire tutte le verifiche ritenute utili alla fruizione del museo da parte del pubblico e le indagini tecniche complessive su tutti i balconi dell'edificio, il Dipartimento di architettura e la Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte fanno sapere di aver deciso la chiusura in via precauzionale del Museo oggi, sabato 19, e domani, domenica 20 novembre.

Inoltre, per la giornata di oggi, a seguito dell'avviso di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione civile della Regione Campania, resterà chiuso anche il Real Bosco di Capodimonte. La Direzione fa sapere che informerà «tempestivamente il pubblico sulla riapertura del Museo e del Real Bosco» attraverso i propri canali istituzionali.